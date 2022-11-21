Бочкарёв: на станции «Каширская» БКЛ завершили монтаж исторических панно
«Все художественные композиции, выполненные из листового алюминиевого сплава, заняли свои места на путевых стенах. Смонтировано восемь панно — по четыре в двух платформенных залах. Композиции «Линия электропередачи», «Планеты и спутник», «Дома и метрополитен», «Гидроэлектростанция» расположены зеркально друг к другу, размер каждого панно — 4,2 на 1,2 м», — сообщил Бочкарёв.
Он напомнил, что панно были созданы скульптором Зоей Ветровой в 1969 году.
«Реконструкция «Каширской» для включения в состав Большого кольца метро подразумевает сохранение исторического облика станции. Декоративные панно прошли реставрацию, при которой максимально сохранена их аутентичность», — добавил заммэра.
Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что в целом отделочные работы на станции близятся к завершению.
«В западном вестибюле «Каширской» полностью выполнены работы по облицовке пассажирской зоны, продолжается отделка технических и служебных помещений», — заявил он.
По его словам, в восточном вестибюле идёт демонтаж старого оборудования и облицовка пассажирской зоны.