Бочкарёв: на станции «Каширская» БКЛ завершили монтаж исторических панно

На станции «Каширская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена завершили монтаж отреставрированных декоративных панно-барельефов на тему «Жизнь страны», заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Все художественные композиции, выполненные из листового алюминиевого сплава, заняли свои места на путевых стенах. Смонтировано восемь панно — по четыре в двух платформенных залах. Композиции «Линия электропередачи», «Планеты и спутник», «Дома и метрополитен», «Гидроэлектростанция» расположены зеркально друг к другу, размер каждого панно — 4,2 на 1,2 м», — сообщил Бочкарёв.

Он напомнил, что панно были созданы скульптором Зоей Ветровой в 1969 году.

«Реконструкция «Каширской» для включения в состав Большого кольца метро подразумевает сохранение исторического облика станции. Декоративные панно прошли реставрацию, при которой максимально сохранена их аутентичность», — добавил заммэра.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что в целом отделочные работы на станции близятся к завершению.

«В западном вестибюле «Каширской» полностью выполнены работы по облицовке пассажирской зоны, продолжается отделка технических и служебных помещений», — заявил он.

По его словам, в восточном вестибюле идёт демонтаж старого оборудования и облицовка пассажирской зоны.