Газоснабжение восстановлено во всех котельных после ЧП на газопроводе в Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что специалисты восстановили газоснабжение во всех котельных Всеволожского района региона после пожара на газопроводе.

«Газоснабжение восстановлено во всех котельных Всеволожского района. Ведётся подача давления в частный сектор и многоквартирные дома», — написал он в своём Telegram.

Ранее в МЧС России заявили, что открытое горение на газопроводе в Ленобласти ликвидировано.

19 ноября в Ленинградской области в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалёвом возник пожар. Дрозденко сообщил, что угрозы распространения огня на жилые массивы для населения нет.