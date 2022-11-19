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Газоснабжение восстановлено во всех котельных после ЧП на газопроводе в Ленобласти

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что специалисты восстановили газоснабжение во всех котельных Всеволожского района региона после пожара на газопроводе.

«Газоснабжение восстановлено во всех котельных Всеволожского района. Ведётся подача давления в частный сектор и многоквартирные дома», — написал он в своём Telegram.

Ранее в МЧС России заявили, что открытое горение на газопроводе в Ленобласти ликвидировано.

19 ноября в Ленинградской области в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалёвом возник пожар. Дрозденко сообщил, что угрозы распространения огня на жилые массивы для населения нет.

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