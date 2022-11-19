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Работы по подключению газа в Ленобласти после ЧП будут вестись круглосуточно

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Пресс-служба администрации Ленинградской области заявила, что работы по подключению газа в регионе после ЧП на газопроводе будут вестись круглосуточно.
Работы по подключению газа в Ленобласти после ЧП будут вестись круглосуточно
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Специалисты «Газпром газораспределения Ленинградская область» будут работать круглосуточно», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее в МЧС России заявили, что открытое горение на газопроводе в Ленобласти ликвидировано.

19 ноября в Ленинградской области в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалёвом возник пожар. Дрозденко сообщил, что угрозы распространения огня на жилые массивы для населения нет.

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