Работы по подключению газа в Ленобласти после ЧП будут вестись круглосуточно
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«Специалисты «Газпром газораспределения Ленинградская область» будут работать круглосуточно», — цитирует заявление ТАСС.
Ранее в МЧС России заявили, что открытое горение на газопроводе в Ленобласти ликвидировано.
19 ноября в Ленинградской области в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалёвом возник пожар. Дрозденко сообщил, что угрозы распространения огня на жилые массивы для населения нет.