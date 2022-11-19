В Петербурге заявили, что ЧП на газопроводе в Ленобласти не повлияло на теплоснабжение

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга заявил, что инцидент на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области не повлиял на теплоснабжение города.

«В связи с возгоранием на газопроводе высокого давления Белоусово — Ленинград Северная ТЭЦ, обеспечивающая тепловой энергией северные части Выборгского и Калининского районов Санкт-Петербурга, переведена на питание от резервного газопровода», — говорится на странице комитета в «ВКонтакте».

Отмечается, что остальные котельные работают в штатном режиме.

«Инцидент не повлиял на теплоснабжение города», — уточняется в заявлении.

Ранее в МЧС России заявили, что открытое горение на газопроводе в Ленобласти ликвидировано.

19 ноября в Ленинградской области в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалёво возник пожар. Дрозденко сообщил, что угрозы распространения огня на жилые массивы для населения нет.