Одна из шести газовых станций в Ленобласти подключена к газоснабжению после пожара
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«Пока отключены газораспределительные станции (ГРС) «Русский Дизель», «Романовка», «Восточная», «Невская Дубровка», «Свердлова». Уже подали давление на ГРС «Всеволожск», — сказано в материале на сайте правительства.
Отмечается, что в данный момент специалисты оперативно переводят котельные на резервные источники для восстановления теплоснабжения и горячего водоснабжения в домах жителей Всеволожского района.
«Мы рассчитываем, что часть жилых домов будет подключена уже после 22:00», — заявил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу региона Юрий Андреев.
Ранее в Ленинградской области в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалёво возник пожар.
В МЧС России заявили, что открытое горение на газопроводе в Ленобласти ликвидировано.