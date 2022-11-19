Одна из шести газовых станций в Ленобласти подключена к газоснабжению после пожара

В пресс-службе правительства Ленобласти заявили, что Всеволожская газораспределительная станция (ГРС) подключена к резервной схеме снабжения после отключения из-за пожара на газопроводе.

«Пока отключены газораспределительные станции (ГРС) «Русский Дизель», «Романовка», «Восточная», «Невская Дубровка», «Свердлова». Уже подали давление на ГРС «Всеволожск», — сказано в материале на сайте правительства.

Отмечается, что в данный момент специалисты оперативно переводят котельные на резервные источники для восстановления теплоснабжения и горячего водоснабжения в домах жителей Всеволожского района.

«Мы рассчитываем, что часть жилых домов будет подключена уже после 22:00», — заявил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу региона Юрий Андреев.

Ранее в Ленинградской области в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалёво возник пожар.

В МЧС России заявили, что открытое горение на газопроводе в Ленобласти ликвидировано.