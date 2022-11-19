Шесть газовых станций в Ленобласти переводят на резервную схему после ЧП на газопроводе
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Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«В течение часа шесть ГРС, отключённых из-за пожара на газопроводе, будут переведены на резервную нитку снабжения», — написал он в Telegram.
Он уточнил, что подача газа в частный сектор приостановлена.
Ранее в Ленинградской области в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалёво возник пожар. Дрозденко сообщил, что угрозы для населения от распространения огня на жилые массивы нет. Пожарные и спасатели ликвидируют возгорание.