Шесть газовых станций в Ленобласти переводят на резервную схему после ЧП на газопроводе

Газораспределительные станции (ГРС) под Всеволожском Ленинградской области из-за пожара на газопроводе переводятся на резервную схему снабжения.

Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«В течение часа шесть ГРС, отключённых из-за пожара на газопроводе, будут переведены на резервную нитку снабжения», — написал он в Telegram.

Он уточнил, что подача газа в частный сектор приостановлена.

Ранее в Ленинградской области в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалёво возник пожар. Дрозденко сообщил, что угрозы для населения от распространения огня на жилые массивы нет. Пожарные и спасатели ликвидируют возгорание.