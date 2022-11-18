В Союзе безопасного движения рассказали, как объяснить детям ПДД

Генеральный директор региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Светлана Заболоцкая рассказала, как объяснить детям ПДД.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

По словам эксперта, нужно приучить ребёнка всегда внимательно смотреть по сторонам, когда он переходит дорогу, не выбегать из-за припаркованных машин.

Также рекомендуется помочь детям выработать привычку «фиксировать» остановку своего движения перед выходом на проезжую часть.

Кроме того, желательно постоянно акцентировать внимание ребёнка на переход с быстрого шага на более размеренный при пересечении дороги и объяснять, что когда человек бежит, то не смотрит по сторонам.

Наконец, важно подавать детям правильный пример.

Ранее, как сообщал телеканал «360», число погибших в ДТП в Московской области снизилось на 8% с начала 2022 года.