В Союзе безопасного движения рассказали, как объяснить детям ПДД
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
По словам эксперта, нужно приучить ребёнка всегда внимательно смотреть по сторонам, когда он переходит дорогу, не выбегать из-за припаркованных машин.
Также рекомендуется помочь детям выработать привычку «фиксировать» остановку своего движения перед выходом на проезжую часть.
Кроме того, желательно постоянно акцентировать внимание ребёнка на переход с быстрого шага на более размеренный при пересечении дороги и объяснять, что когда человек бежит, то не смотрит по сторонам.
Наконец, важно подавать детям правильный пример.
Ранее, как сообщал телеканал «360», число погибших в ДТП в Московской области снизилось на 8% с начала 2022 года.