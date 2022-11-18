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В Союзе безопасного движения рассказали, как объяснить детям ПДД

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Генеральный директор региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Светлана Заболоцкая рассказала, как объяснить детям ПДД.
В Союзе безопасного движения рассказали, как объяснить детям ПДД
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

По словам эксперта, нужно приучить ребёнка всегда внимательно смотреть по сторонам, когда он переходит дорогу, не выбегать из-за припаркованных машин.

Также рекомендуется помочь детям выработать привычку «фиксировать» остановку своего движения перед выходом на проезжую часть.

Кроме того, желательно постоянно акцентировать внимание ребёнка на переход с быстрого шага на более размеренный при пересечении дороги и объяснять, что когда человек бежит, то не смотрит по сторонам.

Наконец, важно подавать детям правильный пример.

Ранее, как сообщал телеканал «360», число погибших в ДТП в Московской области снизилось на 8% с начала 2022 года.

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