Пассажиры Мострансавто совершили около 60 млн поездок по картам «Стрелка» с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Доля платежей по карте «Стрелка» в транспортных средствах предприятия составила почти 36% от общего пассажиропотока (без учёта операций по соцкартам жителя Подмосковья и москвича)», — добавили в ведомстве.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области в апреле — ноябре 2022 года маршрутами до садовых товариществ воспользовались более 730 тыс. раз.