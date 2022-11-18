Пассажиры Мострансавто совершили около 60 млн поездок по картам «Стрелка» с начала года

Пассажиры Мострансавто совершили почти 60 млн поездок по картам «Стрелка» с января 2022 года.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

«Доля платежей по карте «Стрелка» в транспортных средствах предприятия составила почти 36% от общего пассажиропотока (без учёта операций по соцкартам жителя Подмосковья и москвича)», — добавили в ведомстве.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области в апреле — ноябре 2022 года маршрутами до садовых товариществ воспользовались более 730 тыс. раз.