МО: в Оренбургской области ракетный полк начали перевооружать на комплекс «Авангард»

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) приступили к перевооружению очередного ракетного полка Ясненского ракетного соединения на комплекс «Авангард».

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В Оренбургской области продолжаются работы по перевооружению Ясненского соединения РВСН на ракетный комплекс шахтного базирования «Авангард», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводится загрузка ракеты в шахтную пусковую установку.

По данным ведомства, выполнение мероприятий по перевооружению РВСН позволит повысить боевые возможности наземной компоненты стратегических ядерных сил по выполнению задач стратегического сдерживания.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал непрерывно совершенствовать российское вооружение.