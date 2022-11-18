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Юрист Сорокин назвал брачный договор полезным инструментом

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Юрист Сергей Сорокин рассказал о пользе заключения брачного договора.
Юрист Сорокин назвал брачный договор полезным инструментом
  • Gettyimages.ru

«В начале романтических отношений всерьёз о возможном разводе никто не думает, но тем не менее брачный договор заключить стоит. В будущем он может помочь избежать лишних хлопот в разных сферах жизни и спорных вопросах, которые, кстати, необязательно связаны с разводом», — заявил он в беседе с Тульской службой новостей.

По его словам, все финансовые вопросы лучше решить до начала семейной жизни.

«Пары могут вносить в брачный контракт пункты, которые касаются защиты личного имущества, недвижимости, бизнеса, наследства. Данный документ будет либо гарантом счастливой семейной жизни, либо мирного расставания», — считает Сорокин.

Он уточнил, что юристы и нотариусы подходят к составлению брачного договора для каждой пары индивидуально.

Ранее адвокат кандидат юридических наук Андрей Некрасов в беседе с Общественной службой новостей объяснил, когда в случае развода придётся делить ипотечную квартиру.

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