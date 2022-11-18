Бочкарёв: в Москве создали более 16,5 тысячи мест в детсадах и школах с начала года

В Москве построили 29 детсадов и 18 школьных зданий с начала 2022 года. Они смогут принять более 16,5 тыс. детей, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Принцип комплексного развития территорий и формирования максимально комфортной городской среды лежит в основе всей градостроительной политики Москвы. Важной составляющей этого подхода является строительство образовательных объектов в шаговой доступности от жилья», — отметил Бочкарёв.

По его словам, более 70% введённых с начала года образовательных объектов построено за счёт средств инвесторов.

Со своей стороны, глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что среди 34 сданных образовательных объектов, построенных инвесторами, 11 детсадов в новых кварталах ТиНАО, школы в Южном Бутове и Зеленограде, инновационный образовательный центр «Холст» в поселении Сосенское, а также школа «Энергия» на 1325 мест в Коммунарке.

«На протяжении всего текущего года мы фиксируем стабильный рост количества вводов в эксплуатацию образовательных учреждений в сравнении с прошлогодними темпами. В 2022 году число сданных объектов на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда начали работу 33 учебные организации», — сообщил Войстратенко.

Он добавил, что за январь — октябрь 2022 года оформлена разрешительная документация для строительства 37 новых школ и дошкольных организаций.