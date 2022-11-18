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В парке Петербурга во время скандинавской ходьбы убили пенсионерку

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В Пискарёвском парке Калининского района Санкт-Петербурга найдена убитой пожилая женщина.
В парке Петербурга во время скандинавской ходьбы убили пенсионерку
  • Gettyimages.ru

Как пишет kp.ru, судя по её одежде и спортивному оборудованию, она занималась скандинавской ходьбой.

Отмечается, что на теле пенсионерки были множественные ножевые ранения.

Вскоре патруль недалеко от места убийства обнаружил 26-летнего мужчину. Он был тоже серьёзно изранен.

Сотрудникам полиции он признался, что напал на случайную прохожую, убил её несколькими ударами ножа, после чего изрезал и себя.

Мужчину госпитализировали и поместили в отделение реанимации.

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