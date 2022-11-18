В парке Петербурга во время скандинавской ходьбы убили пенсионерку
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Как пишет kp.ru, судя по её одежде и спортивному оборудованию, она занималась скандинавской ходьбой.
Отмечается, что на теле пенсионерки были множественные ножевые ранения.
Вскоре патруль недалеко от места убийства обнаружил 26-летнего мужчину. Он был тоже серьёзно изранен.
Сотрудникам полиции он признался, что напал на случайную прохожую, убил её несколькими ударами ножа, после чего изрезал и себя.
Мужчину госпитализировали и поместили в отделение реанимации.