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Суд оправдал испортившего картину ученицы Малевича бывшего охранника «Ельцин Центра»

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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отменил приговор бывшему охраннику «Ельцин Центра» Александру Васильеву, испортившему картину ученицы Казимира Малевича.
Суд оправдал испортившего картину ученицы Малевича бывшего охранника «Ельцин Центра»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил отменить приговор в отношении Васильева», — заявил судья.

Он оправдан в связи с отсутствием в действиях состава преступления.

Ранее суд назначил Васильеву, который испортил картину ученицы Малевича, обязательные работы на срок 180 часов.

7 декабря 2021 года на выставке в «Ельцин Центре» 64-летний охранник нарисовал шариковой ручкой глаза лицам, которые изображены на картине Анны Лепорской «Три фигуры». 

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