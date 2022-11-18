Суд оправдал испортившего картину ученицы Малевича бывшего охранника «Ельцин Центра»
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Суд постановил отменить приговор в отношении Васильева», — заявил судья.
Он оправдан в связи с отсутствием в действиях состава преступления.
Ранее суд назначил Васильеву, который испортил картину ученицы Малевича, обязательные работы на срок 180 часов.
7 декабря 2021 года на выставке в «Ельцин Центре» 64-летний охранник нарисовал шариковой ручкой глаза лицам, которые изображены на картине Анны Лепорской «Три фигуры».