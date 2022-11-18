Суд оправдал испортившего картину ученицы Малевича бывшего охранника «Ельцин Центра»

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отменил приговор бывшему охраннику «Ельцин Центра» Александру Васильеву, испортившему картину ученицы Казимира Малевича.

Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил отменить приговор в отношении Васильева», — заявил судья.

Он оправдан в связи с отсутствием в действиях состава преступления.

Ранее суд назначил Васильеву, который испортил картину ученицы Малевича, обязательные работы на срок 180 часов.

7 декабря 2021 года на выставке в «Ельцин Центре» 64-летний охранник нарисовал шариковой ручкой глаза лицам, которые изображены на картине Анны Лепорской «Три фигуры».