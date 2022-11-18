По факту гибели семи человек при пожаре в Стерлитамаке возбудили дело

Следствие возбудило уголовное дело после гибели семи человек при пожаре в доме в Стерлитамаке.

Об этом сообщили в СК России.

«В Стерлитамакском районе Башкортостана возбуждено уголовное дело по факту пожара в жилом доме, в котором погибли семеро человек, в том числе пятеро детей», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, около 3:30 (5:30 мск) 18 ноября в двухквартирном кирпичном доме в деревне Матвеевка произошёл пожар.

В момент возгорания в квартире находились двое родителей и семеро детей, двоих детей удалось спасти.

Ранее в ГУ МЧС по Башкортостана сообщили, что в результате пожара в частном жилом доме Стерлитамакского района погибли семь человек.