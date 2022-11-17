В России запустили программу депутатского мониторинга региональной помощи мобилизованным
- РИА Новости
В топ рейтинга уже вышли Бурятия и ряд других республик, Москва и Московская область, а также отдельные регионы Сибири. При этом наиболее сложная ситуация у мобилизованных из Липецкой, Калужской и Волгоградской областей.
Суть проекта заключается в том, чтобы отследить ситуацию с поддержкой призванных россиян со стороны региональных властей.
«Они не обязаны по закону, но с моральной точки зрения должны сделать максимум для мобилизованных земляков в плане экипировки и заботы о близких», — считает депутат.
В программе мониторинга могут участвовать депутаты из разных фракций. Мониторинг ведётся на основе официальных ответов губернаторов на депутатские запросы и информации из СМИ и корректируется по обращениям граждан.
Сигналы о проблемных случаях будут направляться руководителям регионов в виде депутатских запросов.
В мониторинге будет учитываться обеспеченность мобилизованных питанием, одеждой, средствами быта и личной гигиены, бронежилетами, касками и прочими средствами личной защиты, оружием и техникой.
Кроме того, учитывается объём и оперативность единовременных выплат от региона, наличие горячей линии и центра помощи, а также поддержка семей мобилизованных.