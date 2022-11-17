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В России запустили программу депутатского мониторинга региональной помощи мобилизованным

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В России запустили программу депутатского мониторинга региональной помощи мобилизованным и их семьям, сообщил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов. В зависимости от уровня обеспеченности мобилизованных всеми необходимыми средствами каждому региону будут присвоены баллы, из которых подсчитывается общий рейтинг.
В России запустили программу депутатского мониторинга региональной помощи мобилизованным
  • РИА Новости

В топ рейтинга уже вышли Бурятия и ряд других республик, Москва и Московская область, а также отдельные регионы Сибири. При этом наиболее сложная ситуация у мобилизованных из Липецкой, Калужской и Волгоградской областей. 

Суть проекта заключается в том, чтобы отследить ситуацию с поддержкой призванных россиян со стороны региональных властей.

«Они не обязаны по закону, но с моральной точки зрения должны сделать максимум для мобилизованных земляков в плане экипировки и заботы о близких», — считает депутат.

В программе мониторинга могут участвовать депутаты из разных фракций. Мониторинг ведётся на основе официальных ответов губернаторов на депутатские запросы и информации из СМИ и корректируется по обращениям граждан.

Сигналы о проблемных случаях будут направляться руководителям регионов в виде депутатских запросов.

В мониторинге будет учитываться обеспеченность мобилизованных питанием, одеждой, средствами быта и личной гигиены, бронежилетами, касками и прочими средствами личной защиты, оружием и техникой.

Кроме того, учитывается объём и оперативность единовременных выплат от региона, наличие горячей линии и центра помощи, а также поддержка семей мобилизованных.

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