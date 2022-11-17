Число зарегистрированных предпринимателей в Удмуртии достигло 100 тысяч
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Всего в регионе 22,6 тыс. юрлиц, а также 34,5 тыс. индивидуальных предпринимателей и 42,9 тыс. самозанятых.
Ранее НСН сообщала, что объём контрактов малого и среднего бизнеса на Портале поставщиков в январе — сентябре 2022 года вырос на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и на 51% по сравнению с 2020-м. Показатель составил 36,3 млрд рублей.