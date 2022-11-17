В Минске прошла рабочая встреча руководителей МЧС России и Белоруссии

Главы МЧС России и Белоруссии Александр Куренков и Вадим Синявский провели рабочую встречу в Минске.

Встреча прошла 16 ноября на базе Образовательного центра безопасности жизнедеятельности Университета гражданской защиты. Белорусская сторона продемонстрировала более 30 интерактивных площадок, экспозиции которых построены с максимальной передачей реальности через цифровую среду.

По словам Куренкова, очень важно уделять внимание вопросам подготовки населения, прежде всего детей, к правильному поведению в различных чрезвычайных ситуациях.

«За прошедшие годы нашими странами сделано немало как на многосторонней, так и на двусторонней основе. Работа активно ведётся в рамках применения технических регламентов ЕАЭС и реализации совместных программ Союзного государства. Кроме того, у наших стран много совместных разработок в области защиты населения и территорий от ЧС, которые мы и оценим в ходе учений в 2023 году в рамках ОДКБ», — сказал Куренков.

Одним из направлений сотрудничества является совместная работа по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 2022 году завершается реализация пятой спецпрограммы.