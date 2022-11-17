В Москве ликвидировали пожар на рынке «Садовод»
В Москве ликвидирован пожар на рынке «Садовод», сообщается на сайте торгового комплекса.
- © ГУ МЧС России по г. Москве
«На данный момент пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.
В результате происшествия пострадавших нет, рынок продолжает работу в прежнем режиме.
Ранее сообщалось, что спасатели занимаются тушением пожара на столичном рынке «Садовод».
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