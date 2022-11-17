Узнать больше

В Москве ликвидировали пожар на рынке «Садовод»

Короткая ссылка
В Москве ликвидирован пожар на рынке «Садовод», сообщается на сайте торгового комплекса.
В Москве ликвидировали пожар на рынке «Садовод»
  • © ГУ МЧС России по г. Москве

«На данный момент пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадавших нет, рынок продолжает работу в прежнем режиме.

Ранее сообщалось, что спасатели занимаются тушением пожара на столичном рынке «Садовод».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить