В Москве ликвидировали пожар на рынке «Садовод»

В Москве ликвидирован пожар на рынке «Садовод», сообщается на сайте торгового комплекса.

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«На данный момент пожар ликвидирован», — говорится в сообщении. В результате происшествия пострадавших нет, рынок продолжает работу в прежнем режиме. Ранее сообщалось, что спасатели занимаются тушением пожара на столичном рынке «Садовод».