Узнать больше

Путин присвоил 23-му авиационному Таллинскому полку звание гвардейского

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин присвоил 23-му истребительному авиационному Таллинскому полку почётное наименование «гвардейский».
Путин присвоил 23-му авиационному Таллинскому полку звание гвардейского
  • РИА Новости

Это сделано в связи с массовым героизмом и отвагой, а также стойкостью и мужеством, которые были проявлены личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов, говорится в указе главы государства.

Впредь этот полк будет именоваться так: «23 гвардейский истребительный авиационный Таллинский полк».

9 ноября Владимир Путин присвоил почётное наименование «гвардейский» 277-му бомбардировочному авиационному Млавскому полку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить