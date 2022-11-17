Путин присвоил 23-му авиационному Таллинскому полку звание гвардейского
- РИА Новости
Это сделано в связи с массовым героизмом и отвагой, а также стойкостью и мужеством, которые были проявлены личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов, говорится в указе главы государства.
Впредь этот полк будет именоваться так: «23 гвардейский истребительный авиационный Таллинский полк».
9 ноября Владимир Путин присвоил почётное наименование «гвардейский» 277-му бомбардировочному авиационному Млавскому полку.