Движение машин на Крымском мосту ограничат 19 ноября для установки четвёртого пролёта

Движение автомобилей на Крымском мосту ограничат 19 ноября для установки четвёртого пролёта.

Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Минтранса Крыма.

«19 ноября 2022 года с 04:00 до 16:00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено», — говорится в сообщении.

Три пролёта вместо взорванных уже установлены.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что второй путь железнодорожной части Крымского моста будет восстановлен через шесть-семь месяцев.