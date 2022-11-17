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Движение машин на Крымском мосту ограничат 19 ноября для установки четвёртого пролёта

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Движение автомобилей на Крымском мосту ограничат 19 ноября для установки четвёртого пролёта.
Движение машин на Крымском мосту ограничат 19 ноября для установки четвёртого пролёта
  • РИА Новости

Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Минтранса Крыма.

«19 ноября 2022 года с 04:00 до 16:00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено», — говорится в сообщении.

Три пролёта вместо взорванных уже установлены.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что второй путь железнодорожной части Крымского моста будет восстановлен через шесть-семь месяцев.

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