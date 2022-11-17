Спецслужбы задержали инженера ЗАЭС, который передавал Киеву места дислокации ВС России
- РИА Новости
Согласно видео допроса, как пишет РИА Новости, мужчина сотрудничал со спецслужбами Украины.
«Я ему (куратору. — RT) позвонил и сказал, что российские военные находятся на территории Запорожской АЭС и осуществляют контрольно-пропускной режим, а также сообщил о местах дислокации техники и военных», — сообщил задержанный.
По его словам, ему давали указания сообщать не только о военных, но также о том, кто из представителей «Росатома» находится на территории ЗАЭС.
В начале ноября сообщалось, что в Херсонской области задержали украинского наводчика, который передавал Киеву сведения о дислокации и передвижениях российских военных, а также корректировал удары по месту расположения десантников.