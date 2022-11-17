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Спецслужбы задержали инженера ЗАЭС, который передавал Киеву места дислокации ВС России

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Российские спецслужбы задержали инженера службы физической защиты Запорожской атомной электростанции. Он рассказал, как наводил украинскую артиллерию по ВС России на территории ЗАЭС.
Спецслужбы задержали инженера ЗАЭС, который передавал Киеву места дислокации ВС России
  • РИА Новости

Согласно видео допроса, как пишет РИА Новости, мужчина сотрудничал со спецслужбами Украины.

«Я ему (куратору. — RT) позвонил и сказал, что российские военные находятся на территории Запорожской АЭС и осуществляют контрольно-пропускной режим, а также сообщил о местах дислокации техники и военных», — сообщил задержанный.

По его словам, ему давали указания сообщать не только о военных, но также о том, кто из представителей «Росатома» находится на территории ЗАЭС.

В начале ноября сообщалось, что в Херсонской области задержали украинского наводчика, который передавал Киеву сведения о дислокации и передвижениях российских военных, а также корректировал удары по месту расположения десантников.

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