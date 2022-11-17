В Свердловской области трое экс-инспекторов ДПС предстанут перед судом за взятки

Трём бывшим инспекторам дорожно-патрульной службы ГИБДД по Екатеринбургу грозит лишение свободы сроком до 12 лет. Их обвиняют в получении взяток с водителей, пойманных в пьяном виде.

Как сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области, экс-полицейские предстанут перед судом в городе Берёзовском.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что трое инспекторов ДПС в ноябре 2021 года вступили в преступный сговор, чтобы брать взятки с водителей в состоянии алкогольного опьянения.

«Всего инспекторами за период с 5 по 9 ноября 2021 года получены взятки на общую сумму 220 тыс. рублей, которые они разделили между собой. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Берёзовский городской суд», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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