Профессор РЭУ Финогенова предупредила об изменениях в системе ОМС с 1 декабря
- РИА Новости
«Для пациентов нововведение не только упростит процесс оформления документов, но и повысит эффективность обмена данными между различными лечебными учреждениями», — заявила она в беседе с агентством «Прайм».
Финогенова отметила, что новорождённым с 1 декабря полис будет выдаваться автоматически.
Ранее финансовый эксперт Максим Глазков рассказал в беседе с RT, при каких условиях стоит брать сейчас ипотеку, а также как обезопасить себя при её оформлении.