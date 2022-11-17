Профессор РЭУ Финогенова предупредила об изменениях в системе ОМС с 1 декабря

С 1 декабря произойдут изменения в ведении учёта в системе ОМС, заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Для пациентов нововведение не только упростит процесс оформления документов, но и повысит эффективность обмена данными между различными лечебными учреждениями», — заявила она в беседе с агентством «Прайм».

Финогенова отметила, что новорождённым с 1 декабря полис будет выдаваться автоматически.

Ранее финансовый эксперт Максим Глазков рассказал в беседе с RT, при каких условиях стоит брать сейчас ипотеку, а также как обезопасить себя при её оформлении.