Эксперты рассказали о новом виде мошенничества с банковскими счетами в России
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Как объяснили «Известиям», чтобы добраться до всех денег клиента, мошенники через вирус или фишинг проникают в один из его онлайн-банков, затем «стягивают» туда деньги с карт в других финорганизациях и разом выводят их.
Такую схему обмана, распространившуюся в последние несколько месяцев, подтвердили в крупнейших банках.
Примечательно, что перечисление на собственный счёт многим жертвам злоумышленников кажется безопасным, поэтому такому сценарию доверяют быстрее.
Ранее, по сообщениям издания «Вести Подмосковья», в пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области рассказали, как распознать мошенников, действующих в социальных сетях.