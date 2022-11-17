Узнать больше

Эксперты рассказали о новом виде мошенничества с банковскими счетами в России

Короткая ссылка
В Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) рассказали о новом способе мошенничества, когда злоумышленники убеждают россиян переводить деньги на собственные карты в других банках.
Эксперты рассказали о новом виде мошенничества с банковскими счетами в России
  • Gettyimages.ru

Как объяснили «Известиям», чтобы добраться до всех денег клиента, мошенники через вирус или фишинг проникают в один из его онлайн-банков, затем «стягивают» туда деньги с карт в других финорганизациях и разом выводят их.

Такую схему обмана, распространившуюся в последние несколько месяцев, подтвердили в крупнейших банках.

Примечательно, что перечисление на собственный счёт многим жертвам злоумышленников кажется безопасным, поэтому такому сценарию доверяют быстрее.

Ранее, по сообщениям издания «Вести Подмосковья», в пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области рассказали, как распознать мошенников, действующих в социальных сетях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить