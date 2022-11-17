Эксперты рассказали о новом виде мошенничества с банковскими счетами в России

В Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) рассказали о новом способе мошенничества, когда злоумышленники убеждают россиян переводить деньги на собственные карты в других банках.

Как объяснили «Известиям», чтобы добраться до всех денег клиента, мошенники через вирус или фишинг проникают в один из его онлайн-банков, затем «стягивают» туда деньги с карт в других финорганизациях и разом выводят их.

Такую схему обмана, распространившуюся в последние несколько месяцев, подтвердили в крупнейших банках.

Примечательно, что перечисление на собственный счёт многим жертвам злоумышленников кажется безопасным, поэтому такому сценарию доверяют быстрее.

Ранее, по сообщениям издания «Вести Подмосковья», в пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области рассказали, как распознать мошенников, действующих в социальных сетях.