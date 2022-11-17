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Кинолог Голубев заявил, что виляющая хвостом собака может радоваться или злиться

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как хозяин может интерпретировать сигналы, которые подаёт ему его собака.
Кинолог Голубев заявил, что виляющая хвостом собака может радоваться или злиться
  • Gettyimages.ru

Виляющий хвост обозначает возбуждение, а вот причиной, вызвавшей его, бывает не только радость, но и страх или агрессия, подчеркнул специалист в беседе с «Известиями».

Собака, лежащая на спине, не обязательно просит ласки. Эта поза может означать и то, что животное находится в состоянии страха и покорности. Такой сигнал также может говорить о том, что собака опасается контакта с человеком.

Не всегда, когда собака зевает, она устала и хочет отдохнуть. Это действие может указывать на то, что она испытывает стресс и пытается избавиться от переживаний. При этом животное может облизывать морду, отворачиваться, прижимать уши.

Ранее, как сообщало «Радио 1», в Российской кинологической федерации рассказали, как научить собаку оставаться дома без хозяина.

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