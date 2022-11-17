Кинолог Голубев заявил, что виляющая хвостом собака может радоваться или злиться

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как хозяин может интерпретировать сигналы, которые подаёт ему его собака.

Виляющий хвост обозначает возбуждение, а вот причиной, вызвавшей его, бывает не только радость, но и страх или агрессия, подчеркнул специалист в беседе с «Известиями».

Собака, лежащая на спине, не обязательно просит ласки. Эта поза может означать и то, что животное находится в состоянии страха и покорности. Такой сигнал также может говорить о том, что собака опасается контакта с человеком.

Не всегда, когда собака зевает, она устала и хочет отдохнуть. Это действие может указывать на то, что она испытывает стресс и пытается избавиться от переживаний. При этом животное может облизывать морду, отворачиваться, прижимать уши.

Ранее, как сообщало «Радио 1», в Российской кинологической федерации рассказали, как научить собаку оставаться дома без хозяина.