Узнать больше

Пушилин заявил о планах по строительству водовода из реки Дон для водоснабжения ДНР

Короткая ссылка
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что для решения проблемы с водоснабжением республики планируется построить водовод из реки Дон.
Пушилин заявил о планах по строительству водовода из реки Дон для водоснабжения ДНР
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в своём Telegram.

«В Москве встретился с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным. Обсудили ряд важных для Донбасса тем... Особое внимание уделили проблеме обеспечения водой. Принято решение о строительстве водовода из реки Дон», — написал Пушилин.

Он также уточнил, что реализация проекта намечена на первое полугодие 2023 года.

Ранее специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили возведение двух многоэтажных домов в Мариуполе. Всего до конца 2022 года городу передадут 12 пятиэтажек на 1011 квартир.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить