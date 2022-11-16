Пушилин заявил о планах по строительству водовода из реки Дон для водоснабжения ДНР

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что для решения проблемы с водоснабжением республики планируется построить водовод из реки Дон.

Об этом он сообщил в своём Telegram.

«В Москве встретился с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным. Обсудили ряд важных для Донбасса тем... Особое внимание уделили проблеме обеспечения водой. Принято решение о строительстве водовода из реки Дон», — написал Пушилин.

Он также уточнил, что реализация проекта намечена на первое полугодие 2023 года.

Ранее специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили возведение двух многоэтажных домов в Мариуполе. Всего до конца 2022 года городу передадут 12 пятиэтажек на 1011 квартир.