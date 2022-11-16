Калужская область присоединилась к пилотному проекту по экомониторингу

Калужская область присоединилась к пилотному проекту Российского экологического оператора по экомониторингу.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Подписали соглашение с Калужской областью. Оно позволит предоставлять РЭО данные со станций экологического мониторинга. Всего в проекте участвует уже 16 субъектов РФ. Система, собирающая данные от разных источников мониторинга, позволит региональным властям легче обнаруживать источники загрязнений веществ», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Среди других участников — Оренбургская, Челябинская, Кемеровская, Сахалинская, Омская, Свердловская, Вологодская, Московская, Рязанская, Липецкая и Новосибирская области, а также Красноярский край, Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области обсудили вопросы обращения с ТКО.