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Калужская область присоединилась к пилотному проекту по экомониторингу

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Калужская область присоединилась к пилотному проекту Российского экологического оператора по экомониторингу.
Калужская область присоединилась к пилотному проекту по экомониторингу
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Подписали соглашение с Калужской областью. Оно позволит предоставлять РЭО данные со станций экологического мониторинга. Всего в проекте участвует уже 16 субъектов РФ. Система, собирающая данные от разных источников мониторинга, позволит региональным властям легче обнаруживать источники загрязнений веществ», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Среди других участников — Оренбургская, Челябинская, Кемеровская, Сахалинская, Омская, Свердловская, Вологодская, Московская, Рязанская, Липецкая и Новосибирская области, а также Красноярский край, Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области обсудили вопросы обращения с ТКО.

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