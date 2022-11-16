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Аналитики назвали Петербург городом с самыми большими скидками на вторичное жильё

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Аналитики федеральной компании «Этажи» назвали города с самыми большими скидками на вторичное жильё.
Аналитики назвали Петербург городом с самыми большими скидками на вторичное жильё
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

«С апреля объём предложения на рынке вторичного жилья активно рос, а вместе с ним и уровень торга при продаже квартир. В итоге в августе средний уровень дисконта вырос до рекордных 6%, более чем в два раза превысив значение аналогичного периода прошлого года», — заявил директор по продажам Сергей Зайцев.

В соответствующем рейтинге лидирует Санкт-Петербург, где средняя скидка при продаже вторичной недвижимости за октябрь составила 8,9%.

На втором месте находится Москва (7%), на третьем — Краснодар (6,9%). Далее следуют Челябинск, Омск, Самара, Казань, Уфа, Екатеринбург и Новосибирск.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о ситуации на рынке ипотеки.

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