Аналитики назвали Петербург городом с самыми большими скидками на вторичное жильё

Аналитики федеральной компании «Этажи» назвали города с самыми большими скидками на вторичное жильё.

Об этом сообщает газета «Известия».

«С апреля объём предложения на рынке вторичного жилья активно рос, а вместе с ним и уровень торга при продаже квартир. В итоге в августе средний уровень дисконта вырос до рекордных 6%, более чем в два раза превысив значение аналогичного периода прошлого года», — заявил директор по продажам Сергей Зайцев.

В соответствующем рейтинге лидирует Санкт-Петербург, где средняя скидка при продаже вторичной недвижимости за октябрь составила 8,9%.

На втором месте находится Москва (7%), на третьем — Краснодар (6,9%). Далее следуют Челябинск, Омск, Самара, Казань, Уфа, Екатеринбург и Новосибирск.

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