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Доцент Лебединская спрогнозировала дальнейшее снижение цен на рынке аренды жилья

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Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская спрогнозировала дальнейшее снижение цен на рынке аренды жилья.
Доцент Лебединская спрогнозировала дальнейшее снижение цен на рынке аренды жилья
  • РИА Новости

«Цены снижаются одновременно из-за изменения спроса и предложения. С одной стороны, спрос на аренду жилой недвижимости во всех ценовых сегментах в крупных городах снижается, растёт и предложение аренды», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По её словам, цены могут снизиться ещё на 10—12%, а стабилизации можно ожидать не ранее второй половины следующего года.

Ранее вице-президент гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о ситуации на рынке ипотеки.

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