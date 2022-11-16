Доцент Лебединская спрогнозировала дальнейшее снижение цен на рынке аренды жилья

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская спрогнозировала дальнейшее снижение цен на рынке аренды жилья.

«Цены снижаются одновременно из-за изменения спроса и предложения. С одной стороны, спрос на аренду жилой недвижимости во всех ценовых сегментах в крупных городах снижается, растёт и предложение аренды», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По её словам, цены могут снизиться ещё на 10—12%, а стабилизации можно ожидать не ранее второй половины следующего года.

Ранее вице-президент гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о ситуации на рынке ипотеки.