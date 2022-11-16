Узнать больше

Победившие в конкурсе «Лидеры России» иностранцы получили российское гражданство

Короткая ссылка
Иностранные граждане, победившие в международном направлении конкурса «Лидеры России», получили российское гражданство.
Победившие в конкурсе «Лидеры России» иностранцы получили российское гражданство
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости.

Мероприятие состоялось в Екатерининском зале Кремля.

Отмечается, что победителями конкурса стали граждане Израиля, Узбекистана, Казахстана, Армении, Белоруссии, Молдавии и Азербайджана. 

Всего российские паспорта вручили 14 победителям. Паспорта вручал первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

По словам организаторов, в ближайшее время паспорта также получат ещё семь лауреатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить