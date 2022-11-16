Победившие в конкурсе «Лидеры России» иностранцы получили российское гражданство
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости.
Мероприятие состоялось в Екатерининском зале Кремля.
Отмечается, что победителями конкурса стали граждане Израиля, Узбекистана, Казахстана, Армении, Белоруссии, Молдавии и Азербайджана.
Всего российские паспорта вручили 14 победителям. Паспорта вручал первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.
По словам организаторов, в ближайшее время паспорта также получат ещё семь лауреатов.