Победившие в конкурсе «Лидеры России» иностранцы получили российское гражданство

Иностранные граждане, победившие в международном направлении конкурса «Лидеры России», получили российское гражданство.

Об этом сообщило РИА Новости.

Мероприятие состоялось в Екатерининском зале Кремля.

Отмечается, что победителями конкурса стали граждане Израиля, Узбекистана, Казахстана, Армении, Белоруссии, Молдавии и Азербайджана.

Всего российские паспорта вручили 14 победителям. Паспорта вручал первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

По словам организаторов, в ближайшее время паспорта также получат ещё семь лауреатов.