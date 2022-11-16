В Ассоциации автомототуризма назвали отсутствие стоянок для караванеров проблемой нацмаршрутов
- РИА Новости
Об этом сообщает «ПолитЭксперт».
Как заявил президент ассоциации Сергей Лобарев, в регионах нужны площадки для автомобилистов и караванеров, парковки с возможностью стоянки, также необходимо повысить качество пунктов питания.
«Недостаточное развитие безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Отмечаем отсутствие удобств для путешественников с домашними животными, санитарных стоянок, указателей к достопримечательностям на автомагистралях», — добавил Лобарев.
По его словам, в этой ситуации в целом важно сделать так, чтобы нацмаршруты удовлетворяли потребности не только организованных туристов, путешествующих в автобусах, но и многомиллионной «армии автомототуристов, желающих путешествовать на обустроенных, безопасных дорогах».
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