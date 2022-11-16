Автоэксперт Мигаль напомнил об акциях на вторичном рынке машин в декабре

Генеральный директор автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль прокомментировал ситуацию с ценами на вторичном рынке.

«В октябре текущего года стоимость автомобилей с пробегом на российском рынке сократилась на 3% — в среднем примерно на 35 тыс. рублей. Сейчас авто с пробегом можно приобрести за 1,22 млн рублей. Это первый случай снижения цен на вторичном рынке: последние четыре месяца подержанные машины только прибавляли в стоимости», — цитирует эксперта «Российская газета».

По его словам, стоимость подержанных машин останется высокой, но в декабре традиционно можно ожидать скидки и спецпредложения.

«Если брать глобально вторичный рынок автомобилей с пробегом, то на рынке 50 млн авто, их вполне достаточно, чтобы закрыть все потребности клиентов», — добавил Мигаль.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.