Риелтор Апрелев прокомментировал ситуацию на рынке ипотеки

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о ситуации на рынке ипотеки.

Как отметил эксперт, большинство аналитиков прогнозируют, что цены в ближайший год понизятся как минимум на 10—20%, поэтому в ситуации ожидания рынком снижения цен покупать жильё с нуля «даже на вторичном рынке невыгодно».

«Я бы рекомендовал снять жильё, оно сегодня обходится в 4—5% годовых от стоимости недвижимости, а деньги, которые у вас накоплены, положить на депозит и спокойно получать хорошие проценты с вклада. А через год, когда цены к осени 2023 года на 10—15% скорректируются и ипотечная ставка вслед за ключевой ставкой ЦБ понизится, можно приобретать недвижимость», — пояснил Апрелев.

По словам эксперта, Центробанк планирует к 2024 году снизить ключевую ставку до 4%, что является сигналом для начала покупки недвижимости.

Ранее директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз цен на 2023 год.