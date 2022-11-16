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Риелтор Апрелев рассказал, какое жильё не стоит продавать

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Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал, какое жильё сейчас не стоит продавать с учётом прогнозируемого падения цен на рынке недвижимости в ближайшее время.
Риелтор Апрелев рассказал, какое жильё не стоит продавать
  • РИА Новости

«Если оно (жильё. — RT) единственное, я бы не рисковал. Продать единственную квартиру и уйти жить на арендованную, тут стоит хорошо подумать», — посоветовал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Апрелев отметил, что жильё стоит продавать, если оно не является единственным, рассматривается как инвестиция, либо в случае необходимости поменять квартиру на другую.

Ранее эксперт по недвижимости Наталья Малышева в беседе с газетой «Известия» рассказала, что лето — оптимальный сезон для покупки квартиры.

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