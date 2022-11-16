В Ижевске суд рассмотрит дело об организации сети подпольных казино

В столице Удмуртии Ижевске суд рассмотрит дело об организации сети подпольных казино.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по региону.

«В рамках расследования уголовного дела проведены 20 обысков, изъято игровое и компьютерное оборудование, денежные средства, видеокамеры, допрошены свыше ста свидетелей», — сказано в материале.

Отмечается, что в 2020—2022 годах трое обвиняемых организовали подпольные клубы в помещениях на улицах Автозаводской, Удмуртской, Молодёжной и Красноармейской. Остальные семеро участников банды работали в клубах администраторами.

Лидер группы дважды передавал через посредника деньги сотрудникам полиции для покровительства его заведений. Общая сумма взяток составила 720 тыс. руб.

В данный момент уголовное дело направлено в суд.

15 сентября агентство «Крыминформ» сообщило, что Керченский городской суд Крыма вынес приговор по делу об организации сети подпольных казино.