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Специалист Терновский прокомментировал динамику мировых цен на кофе

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Ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский прокомментировал динамику мировых цен на кофе.
Специалист Терновский прокомментировал динамику мировых цен на кофе
  • Gettyimages.ru
  • © MANICO

«Цены на кофе на мировом рынке снижаются с десятилетних максимумов, которые наблюдались в начале 2022 года. По данным Международной кофейной организации, средние цены в октябре 2022 года были на 15% ниже февральского максимума и на 2% ниже значений октября 2021 года», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, в 2022 году урожаи восстанавливаются, и на рынке ожидается достаточный объём зёрен.

«Вместе с тем трудности с логистикой продолжаются, запасы кофе на основных торговых площадках сокращаются, что не даёт ценам вернуться на более низкие уровни 2019—2020 годов, когда средняя цена кофе была почти вдвое меньше», — отметил Терновский.

Как добавил эксперт, есть вероятность снижения потребления кофе и цен на него в случае реализации сценария мировой рецессии.

Ранее гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в беседе с НСН прокомментировал сообщение о подорожании колумбийского кофе в России.

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