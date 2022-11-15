Специалист Терновский прокомментировал динамику мировых цен на кофе

Ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский прокомментировал динамику мировых цен на кофе.

«Цены на кофе на мировом рынке снижаются с десятилетних максимумов, которые наблюдались в начале 2022 года. По данным Международной кофейной организации, средние цены в октябре 2022 года были на 15% ниже февральского максимума и на 2% ниже значений октября 2021 года», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, в 2022 году урожаи восстанавливаются, и на рынке ожидается достаточный объём зёрен.

«Вместе с тем трудности с логистикой продолжаются, запасы кофе на основных торговых площадках сокращаются, что не даёт ценам вернуться на более низкие уровни 2019—2020 годов, когда средняя цена кофе была почти вдвое меньше», — отметил Терновский.

Как добавил эксперт, есть вероятность снижения потребления кофе и цен на него в случае реализации сценария мировой рецессии.

Ранее гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в беседе с НСН прокомментировал сообщение о подорожании колумбийского кофе в России.