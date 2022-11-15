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Психолог Сарапина дала рекомендации по общению с пожилыми родителями

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Гипнокоуч Анастасия Сарапина дала рекомендации по общению с пожилыми родителями.
Психолог Сарапина дала рекомендации по общению с пожилыми родителями
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

В беседе с изданием Pravda.Ru она посоветовала установить для себя приемлемый график контактов, если состояние родителей позволяет им жить отдельно.

Психолог советует помнить и о том, что теперь роли в семье поменялись — решения принимают взрослые дети, и они же несут ответственность за родителей.

«Человек именно такой, каким он был или стал за всю свою жизнь, и теперь не время его перевоспитывать. Не стоит тратить его, да и свои нервы на бессмысленные упрёки, если, конечно, они не жизненно важны для пожилого человека», — отметила Сарапина.

Она также напомнила, что старшее поколение может особенно остро реагировать на поведение своих детей.

«Часто пожилые люди становятся очень категоричными в своих суждениях, не стоит с ними спорить и переубеждать их», — посоветовала эксперт.

Ранее детский и семейный психолог Мария Серебрякова в разговоре с ФАН посоветовала родителям, дети которых стали жертвами школьного буллинга, перевести их в другой класс или учебное заведение.

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