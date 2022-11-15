В Подмосковье обрабатывают 7,5 млн тонн отходов ежегодно

В Московской области обрабатывают 7,5 млн т твёрдых коммунальных отходов ежегодно.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

«Уже сегодня объём отходов, направленных на обработку через 11 КПО, превышает плановые показатели нацпроекта «Экология» в два раза, а в части утилизации отходов — на 32,5%», — заявил глава ведомства Антон Велиховский.

В регионе также запланировано строительство четырёх заводов по энергетической утилизации отходов с лимитом мощности 700 тыс. т в год.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области обсудили вопросы обращения с ТКО.