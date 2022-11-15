Узнать больше

В Подмосковье обрабатывают 7,5 млн тонн отходов ежегодно

Короткая ссылка
В Московской области обрабатывают 7,5 млн т твёрдых коммунальных отходов ежегодно.
В Подмосковье обрабатывают 7,5 млн тонн отходов ежегодно
  • Gettyimages.ru
  • © AzmanJaka

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

«Уже сегодня объём отходов, направленных на обработку через 11 КПО, превышает плановые показатели нацпроекта «Экология» в два раза, а в части утилизации отходов — на 32,5%», — заявил глава ведомства Антон Велиховский.

В регионе также запланировано строительство четырёх заводов по энергетической утилизации отходов с лимитом мощности 700 тыс. т в год.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области обсудили вопросы обращения с ТКО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить