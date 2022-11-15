Узнать больше

Кабмин России установил размер пособия по безработице на 2023 год

Короткая ссылка
Правительство России установило размер пособия по безработице на 2023 год.
Кабмин России установил размер пособия по безработице на 2023 год
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

«Установить на 2023 год... минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12 792 рубля», — говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что текущая ситуация на рынке труда в стране стабильная, уровень безработицы минимальный — 3,9%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить