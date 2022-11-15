Кабмин России установил размер пособия по безработице на 2023 год

Правительство России установило размер пособия по безработице на 2023 год.

«Установить на 2023 год... минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12 792 рубля», — говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что текущая ситуация на рынке труда в стране стабильная, уровень безработицы минимальный — 3,9%.