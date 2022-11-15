Дрессировщик Запашный рассказал, что получил травмы во время репетиции с тигром

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что во время репетиции его ударил тигр.

«Меня на репетиции зацепил за лицо молодой тигр Рой. Это не была его атака, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлёкся на своего молодого помощника», — написал Запашный в Telegram.

Дрессировщик отметил, что это была его ошибка. Сейчас он направляется в больницу.

В 2016 году в зоопарке испанского города Бенидорм тигр убил сотрудницу. По имеющейся информации, трагедия произошла из-за неосторожности женщины, оставившей дверь в вольер с хищниками открытой.