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Дрессировщик Запашный рассказал, что получил травмы во время репетиции с тигром

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Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что во время репетиции его ударил тигр.
Дрессировщик Запашный рассказал, что получил травмы во время репетиции с тигром
  • globallookpress.com
  • © Ekaterina Tsvetkova

«Меня на репетиции зацепил за лицо молодой тигр Рой. Это не была его атака, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлёкся на своего молодого помощника», — написал Запашный в Telegram.

Дрессировщик отметил, что это была его ошибка. Сейчас он направляется в больницу.

В 2016 году в зоопарке испанского города Бенидорм тигр убил сотрудницу. По имеющейся информации, трагедия произошла из-за неосторожности женщины, оставившей дверь в вольер с хищниками открытой.

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