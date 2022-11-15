Узнать больше

Психолог Малышева посоветовала не паниковать при внезапном звонке из банка

Короткая ссылка
Психолог Наталья Малышева посоветовала не паниковать при внезапном звонке из банка.
Психолог Малышева посоветовала не паниковать при внезапном звонке из банка
  • Gettyimages.ru
  • © mladenbalinovac

«Именно внезапность звонка и ваша паника обычно играют на руку мошенникам. Не идите на поводу у эмоций, даже если на вас давят. Причём давление может быть как негативным, например рассказ о том, что кто-то пытается украсть ваши деньги, так и позитивным, например поздравление с выигрышем в лотерею», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, лучший способ борьбы с эмоциями — ответить, что в данный момент говорить неудобно, и перезвонить в банк позже.

«Если номер действительно совпадает с банковским, то вы можете перезвонить на горячую линию. Этот способ работает, даже если вас пугают срочной ситуацией. Например, тем, что кто-то прямо сейчас снимет деньги с вашего счёта. Такого просто не бывает, ведь если вам сделали проверочный звонок, значит, как минимум транзакция приостановлена вплоть до вашего ответа», — отметила Малышева.

Ранее эксперт по безопасности Ольга Бочкова в беседе с «Известиями» рассказала, как вычислить телефонных мошенников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить