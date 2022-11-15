Психолог Малышева посоветовала не паниковать при внезапном звонке из банка

Психолог Наталья Малышева посоветовала не паниковать при внезапном звонке из банка.

«Именно внезапность звонка и ваша паника обычно играют на руку мошенникам. Не идите на поводу у эмоций, даже если на вас давят. Причём давление может быть как негативным, например рассказ о том, что кто-то пытается украсть ваши деньги, так и позитивным, например поздравление с выигрышем в лотерею», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, лучший способ борьбы с эмоциями — ответить, что в данный момент говорить неудобно, и перезвонить в банк позже.

«Если номер действительно совпадает с банковским, то вы можете перезвонить на горячую линию. Этот способ работает, даже если вас пугают срочной ситуацией. Например, тем, что кто-то прямо сейчас снимет деньги с вашего счёта. Такого просто не бывает, ведь если вам сделали проверочный звонок, значит, как минимум транзакция приостановлена вплоть до вашего ответа», — отметила Малышева.

Ранее эксперт по безопасности Ольга Бочкова в беседе с «Известиями» рассказала, как вычислить телефонных мошенников.