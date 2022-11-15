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Адвокат Гончаров посоветовал не произносить «да» при разговоре с телефонными мошенниками

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Адвокат, член Гильдии российских адвокатов Владимир Гончаров посоветовал не произносить слово «да» при разговоре с потенциальными телефонными мошенниками.
Адвокат Гончаров посоветовал не произносить «да» при разговоре с телефонными мошенниками
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Многие мошенники ждут только одного слова — «да». И записав его, они смогут наложить контекст разговора и подтвердить вашим голосом транзакцию по переводу средств. Поэтому согласие лучше в принципе не произносить в разговоре. Отвечая, используйте что-то более сложное, например «алло» или «слушаю», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, также не стоит сообщать личные данные, особенно ФИО, номер паспорта и страховки, адрес, информацию о банковских счетах и картах, пароли.

Ранее эксперт по безопасности Ольга Бочкова в беседе с «Известиями» рассказала, как вычислить телефонных мошенников.

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