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В Ставропольском крае построят экопромышленный парк

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В Ставропольском крае начали проектировать экопромышленный парк. Объём государственного финансирования составит почти 1 млрд рублей.
В Ставропольском крае построят экопромышленный парк
  • Gettyimages.ru
  • © Billy Hustace

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на компанию «Российский экологический оператор» (РЭО).

«Около 1,2 тыс. новых рабочих мест даст экопромышленный парк в Невинномысске до 2030 года, отчисления в бюджеты всех уровней могут составить более 500 млн рублей», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Как ожидается, парк позволит перерабатывать не менее 190 тыс. т вторсырья в год.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области обсудили вопросы обращения с ТКО.

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