Стены Петропавловской крепости начнут реставрировать в ноябре

Государственный музей истории Санкт-Петербурга начнёт масштабные работы по реставрации гранитной облицовки выходящих на Неву стен Петропавловской крепости в ноябре.

Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Комитета по культуре.

Как говорится в материале, специалисты приведут в порядок гранитные фасады Государева, Нарышкина и Трубецкого бастионов, Невской и Екатерининской куртин, а также Иоанновского равелина.

Гранитные блоки, каждый из которых весит около полутонны, будут демонтированы. Кроме того, специалисты укрепят кирпичную стену, фундамент. После этого они вернут блоки на место.

Отмечается, что работы планируется завершить в декабре 2024 года.

Ранее «Невские новости» сообщали, что правительство России выделило 1,1 млрд рублей на реконструкцию исторического форта «Пётр I» в Кронштадте.