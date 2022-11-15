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Поисковики нашли сбитый советский истребитель в Курской области

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Поисковики отряда «Курган» нашли советский истребитель, сбитый в 1943 году во время сражения на Курской дуге.
Поисковики нашли сбитый советский истребитель в Курской области
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Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации Курской области.

Работа проходила в селе Ольховатка Поныровского района. Найдены фрагменты истребителя марки «Як», останки пилота и авиабомба весом 25 кг.

«Подняты детали парашютной системы, один кирзовый сапог, часть шлемофона с телефоном. Номерных деталей не обнаружено», — говорится в сообщении.

Имя пилота установить не удалось. Его останки захоронят у памятника артиллеристам весной 2023 года.

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что поисковики рассказали о работе по поиску фрагментов транспортного самолёта времён Великой Отечественной войны в Тверской области.

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