Поисковики нашли сбитый советский истребитель в Курской области

Поисковики отряда «Курган» нашли советский истребитель, сбитый в 1943 году во время сражения на Курской дуге.

Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации Курской области.

Работа проходила в селе Ольховатка Поныровского района. Найдены фрагменты истребителя марки «Як», останки пилота и авиабомба весом 25 кг.

«Подняты детали парашютной системы, один кирзовый сапог, часть шлемофона с телефоном. Номерных деталей не обнаружено», — говорится в сообщении.

Имя пилота установить не удалось. Его останки захоронят у памятника артиллеристам весной 2023 года.

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что поисковики рассказали о работе по поиску фрагментов транспортного самолёта времён Великой Отечественной войны в Тверской области.