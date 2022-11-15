Специалисты привели в порядок 15 водоёмов Москвы в 2022 году

В 2022 году специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок 15 водоёмов и прилегающих к ним территорий в Москве.

Как сообщают «Дни.ру», воду очистили от мусора и отложений ила, а береговую линию отремонтировали и укрепили. Специалисты также высадили водную растительность.

Отмечается, что в число восстановленных водоёмов входят Михайловский, Владимирский, Калитниковский и Медведковский пруды.

«Их очистили от иловых отложений, отремонтировали береговые полосы, высадили водную растительность, провели благоустройство прилегающей территории. Ещё на десяти водных объектах работы уже стартовали и завершатся в 2023 году», — рассказал в беседе с изданием заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Ранее в kp.ru сообщили, что Музей транспорта Москвы откроется в гараже Мельникова на Новорязанской улице в 2024 году.