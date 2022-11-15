Ozon оценил убыток от пожара на складе в Подмосковье в 10,8 млрд рублей

Ozon оценил убыток от пожара на складе в Московской области в августе в 10,8 млрд рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовую отчётность компании.

«Чистый убыток за III квартал составил 20,7 млрд рублей, из которых 10,8 млрд — это разовый эффект от признания убытка в связи с пожаром на складе на Новой Риге в Московской области», — отмечает компания.

Пожар на складе OZON начался днём 3 августа, огонь полностью ликвидировали спустя пять суток. В результате возгорания пострадали 11 человек, двое госпитализированы.