Сальдо: Каховская ГЭС прекратила выработку электроэнергии

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Каховская ГЭС на данный момент не вырабатывает электроэнергию.

«На сегодняшний день турбины не выдают электроэнергию, и необходимости в этом нет», — сказал Сальдо телеканалу «Россия 24». Его слова приводит Интерфакс.

Сальдо добавил, что более важен гидроузел электростанции.

Отмечается, что он состоит из плотины и системы каналов, которые обеспечивают водой в том числе Крым.

Ранее глава администрации города Новая Каховка в Херсонской области Владимир Леонтьев допустил возможность консервации ГЭС из-за обстрелов.

Он также отметил, что степень разрушения Каховской гидроэлектростанции в результате обстрелов украинских военных грандиозна.