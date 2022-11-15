Сальдо: Каховская ГЭС прекратила выработку электроэнергии
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«На сегодняшний день турбины не выдают электроэнергию, и необходимости в этом нет», — сказал Сальдо телеканалу «Россия 24». Его слова приводит Интерфакс.
Сальдо добавил, что более важен гидроузел электростанции.
Отмечается, что он состоит из плотины и системы каналов, которые обеспечивают водой в том числе Крым.
Ранее глава администрации города Новая Каховка в Херсонской области Владимир Леонтьев допустил возможность консервации ГЭС из-за обстрелов.
Он также отметил, что степень разрушения Каховской гидроэлектростанции в результате обстрелов украинских военных грандиозна.