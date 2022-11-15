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Переехавшие в Челябинскую область жители Херсона получат выплату 100 тысяч рублей

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о выплатах жителям Херсона, переехавшим в регион в экстренном порядке.
Переехавшие в Челябинскую область жители Херсона получат выплату 100 тысяч рублей
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

«Предоставляются следующие меры поддержки: единовременная выплата на обзаведение имуществом в размере 100 тыс. рублей, социальная выплата на приобретение жилого помещения на основании выдаваемого государственного жилищного сертификата, подтверждающего право гражданина на социальную выплату. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.

Ответственными за исполнение постановления определили Министерство социальных отношений и Минстрой региона.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в разговоре с Nation News рассказала, на какую помощь от государства могут рассчитывать семьи российских военных.

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