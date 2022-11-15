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Глава РАН предложил присвоить звание «Город воинской славы» Мелитополю и Мариуполю

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Глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников в докладе российскому лидеру Владимиру Путину предложил присвоить звание «Город воинской славы» Мелитополю и Мариуполю.
Глава РАН предложил присвоить звание «Город воинской славы» Мелитополю и Мариуполю
  • РИА Новости

«Принимая во внимание проявление массового героизма при освобождении своей территории и следование исторической традиции, просим рассмотреть вопрос о возможном присвоении почётного звания «Город воинской славы» двум российским городам — Мелитополю и Мариуполю», — приводит РИА Новости его слова на заседании Российского оргкомитета «Победа».

Ранее Народный совет Донецкой Народной Республики обратился к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Мариуполю звания «Город воинской славы».

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