Глава РАН предложил присвоить звание «Город воинской славы» Мелитополю и Мариуполю

Глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников в докладе российскому лидеру Владимиру Путину предложил присвоить звание «Город воинской славы» Мелитополю и Мариуполю.

«Принимая во внимание проявление массового героизма при освобождении своей территории и следование исторической традиции, просим рассмотреть вопрос о возможном присвоении почётного звания «Город воинской славы» двум российским городам — Мелитополю и Мариуполю», — приводит РИА Новости его слова на заседании Российского оргкомитета «Победа».

Ранее Народный совет Донецкой Народной Республики обратился к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Мариуполю звания «Город воинской славы».